Кормить будут за федеральный счет

С 1 сентября 2023 года сто процентов учащихся младших классов государственных и муниципальных школ страны должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием за счет федерального бюджета. Об этом на расширенном заседании рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Программа по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов реализуется по поручению Президента России с 1 сентября 2020 года. Именно с этой даты учащиеся начальных классов Севастополя начали получать горячее школьное питание.

Кормят, но с недостатками

Согласно отчета о деятельности правительства Севастополя за прошлый год по состоянию на 1 января 2023 охват обучающихся образовательных организаций одноразовым горячим питанием составляет 23 581 человек (44,7% от общего количества обучающихся), из них охват двухразовым горячим питанием — 1 428 человек (3% от общего количества учащихся).

Утвержденная правительством города стоимость бесплатного горячего одноразового питания для учеников младших классов на 2023 год составила 98,68 рубля. Из них 72,79 рубля оплачивается из федерального бюджета, 25,89 рубля — из городского.

В 2022 году севастопольских детей кормили на 93,2 рубля в день, в 2021-м — на 89,43 рубля.

В начале 2023 года Контрольно-счётная палата Севастополя (КСП) провела проверку, как расходуются бюджетные средства, чем и как кормят детей, и на примере нескольких образовательных учреждений вынесла вердикт. Причиной выявленных недостатков в обеспечении горячим питанием в городских школах, по мнению аудиторов, стали: перегруженность школ; отсутствие учёта суточного режима питания учащихся по отдельным приёмам пищи и в зависимости от сменности занятий; короткие перемены, когда дети не успевают нормально поесть.

Кроме этого члены комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Севастополя в ходе мониторинга питания в городских школах также выявили ряд нерешённых проблем: отсутствие чётких разграничений между горячими первыми и вторыми блюдами, недостаточность знаний и квалификации у специалистов, контролирующих этот процесс.