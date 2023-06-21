Главврачи хотят пообщаться с севастопольцами

Главные врачи севастопольских больниц 29 июня проведут встречи с жителями города, чтобы рассказать о работе амбулаторно-поликлинической службы.

Встречи проводят главные врачи городских больниц №1, №4, №5 и №9.

Они отчитаются перед севастопольцами о принимаемых мерах, направленных на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Горожане могут задать свои вопросы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

График встреч:

— для населения, прикрепленного к Первой городской больнице — в поликлинике №1, по адресу: ул.Адм.Октябрьского, 19 (конференц-зал). Начало в 16.00;

— для населения, прикреплённого к Городской больнице №4 — зал заседаний местной администрации Верхнесадовского муниципального округа, по адресу: с.Верхнесадовое, ул.Севастопольская,82. Начало в 18.00;

— для населения, прикрепленного к Городской больнице №5 — в детской поликлинике №1, по адресу: ул.Ленина, 20 (актовый зал). Начало в 16.00;

— для населения, прикрепленного к Городской больнице №9 — сессионный зал Балаклавского муниципального округа по адресу: ул.Новикова, 14. Начало в 16.00.