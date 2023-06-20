В Севастополе прибыло стобалльников
Десять стобалльных результатов по ЕГЭ уже внесены в копилку севастопольского образования в этом году. Такую информацию разместил у себя в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что не все ЕГЭ еще написаны и не все результаты по написанным экзаменам уже известны, но первые результаты уже радуют.
По три выпускника получили максимальный балл по литературе, русскому языку и истории. Десятый выпускник получил 100 баллов по географии.
Максимальные баллы ЕГЭ по литературе получили Дарья Беседина (школа №3), Вероника Нестеренко (школа №58), Елизавета Соловьева (школа №22).
Блестящий результат по русскому языку показали Виталий Коробко (гимназия №1 им.Пушкина), Мария Швед и Наталья Лагунова (билингвальная гимназия №2).
По истории максимальный балл набрали Кира Глазкова, Леонид Раков (школа №3), Иван Пилипчук (гимназия №2).
Стобалльницей по географии стала Ульяна Черноволова (школа «Экотех+»).
Еще два высших результата были получены участниками досрочного периода ЕГЭ, это выпускники прошлых лет.
К сожалению, в списке стобалльных результатов не значатся такие предметы, как химия, математика, физика.
Как напомнил М.Развожаев, в этом году городской результат по стобалльникам уже перекрыт — в 2022 году в активе севастопольских школьников было всего шесть максимальных результатов.