В Севастополе прибыло стобалльников

Десять стобалльных результатов по ЕГЭ уже внесены в копилку севастопольского образования в этом году. Такую информацию разместил у себя в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что не все ЕГЭ еще написаны и не все результаты по написанным экзаменам уже известны, но первые результаты уже радуют.

По три выпускника получили максимальный балл по литературе, русскому языку и истории. Десятый выпускник получил 100 баллов по географии.

Максимальные баллы ЕГЭ по литературе получили Дарья Беседина (школа №3), Вероника Нестеренко (школа №58), Елизавета Соловьева (школа №22).

Блестящий результат по русскому языку показали Виталий Коробко (гимназия №1 им.Пушкина), Мария Швед и Наталья Лагунова (билингвальная гимназия №2).

По истории максимальный балл набрали Кира Глазкова, Леонид Раков (школа №3), Иван Пилипчук (гимназия №2).

Стобалльницей по географии стала Ульяна Черноволова (школа «Экотех+»).

Еще два высших результата были получены участниками досрочного периода ЕГЭ, это выпускники прошлых лет.

К сожалению, в списке стобалльных результатов не значатся такие предметы, как химия, математика, физика.

Как напомнил М.Развожаев, в этом году городской результат по стобалльникам уже перекрыт — в 2022 году в активе севастопольских школьников было всего шесть максимальных результатов.