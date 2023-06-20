Убившие пенсионера рецидивисты предстанут перед ялтинским судом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух рецидивистов, которые обвиняются в убийстве 69-летнего жителя Ялты. Погибший заступился за своих сыновей во время конфликта.

Ночью 26 октября 2022 года на одной из улиц города произошла драка между четырьмя мужчинами. Пожилой отец двух братьев-участников конфликта, наблюдая за происходящим из окна дома, требовал прекратить драку. После драки братья были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Обвиняемые, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний, на этом не остановились. Они разбили все окна в жилище старика. После чего один из преступников проник в квартиру и нанес пенсионеру смертельный удар камнем по голове.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.