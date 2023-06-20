Строить глэмпинг в Учкуевке пока некому

Тендер, объявленный дирекцией ООПТ и лесного хозяйства на проектирование и строительство глэмпинга «Эко Парк «Просека» в Учкуевке, признан несостоявшимся.

Независимо от результатов общественных обсуждений с жителями Северной стороны, которые выступают против обустройства в районе парка «Учкуевка» гламурных глэмпингов, Севприроднадзор настойчиво продвигает застройку самых востребованных и любимых горожанами природных уголков быстровозводимыми домиками отдыха с элементами роскоши.

Так, в мае на сайте госзакупок была размещена информация по поиску подрядчика на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта некапитального строительства «Глэмпинг Эко Парк «Просека»».

Согласно проектной документации, на припарковой территории планируется обустроить десять глэмпингов типа Safari Lodge Deluxe, возвести некапитальное административное здание с ресепшеном, фотозоной, складом и комнатой для персонала. Также предусмотрено обустройство зон отдыха с мангалами и беседками; поляны с очагом; создание нестационарных торговых объектов для общественного питания, парковки на 50 автомобилей и многое другое.

На обустройство глэмпинга контрактом предусмотрено 20,5 миллиона рублей финансирования.

В результате проведенных торгов, 16 июня стало известно, что данная закупка была признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в тендере подана только одна заявка. Единственным участником конкурса оказалось ООО «Русатам», зарегистрированное в Севастополе. Основным видом деятельности компании является обеспечение пожарной безопасности.

Люди хотят дендропарк

Возможно, жителей Северной стороны эта новость обрадует, поскольку они в течение уже длительного времени борются против глэмпингов в районе Учкуевки. Люди требуют, чтобы чиновники отказались от попыток создания гламурного палаточного турлагеря, а заложили на земельном участке уникальный дендропарк.

Слово «глэмпинг» впервые появилось в Великобритании в начале нулевых. Оно образовалось в результате слияния двух английских слов glamour и camping — что означает гламурный кемпинг.

Глэмпинг относится к направлениям экотуризма и включает в себя организованный и комфортный отдых на лоне дикой природы с элементами «роскоши» отеля.

Предназначен такой отдых для тех, кто хочет уединенно отдыхать на природе, но не желает идти в поход и финансово может позволить себе расслабляться по высшему разряду вдали от ритмов большого города.