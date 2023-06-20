Снова покажут «Севастопольский вальс»

С 30 июня по 2 июля в Севастополе пройдут «Большие гастроли» Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Гастроли организованы ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Театр примет на своей сцене Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В.Луначарского.

Питерцы привезли в Севастополь три своих работы, в том числе оперетту «Севастопольский вальс» К.Листова, концерты «Дунаевский-гала, или Советский Моцарт» и «Песни военных лет».

Трехчасовой спектакль (с двумя антрактами) «Севастопольский вальс» гости покажут дважды, 30 июня в 12.00 и 18.30.

Интересно, что в самом театре им.Луначарского еще продолжаются премьерные показы спектакля «Севастопольский вальс», поставленные к 240-летию Севастополя.

Как говорится, будет, с чем сравнить.