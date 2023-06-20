Севастополец выиграл в «Спортлото» более трех миллионов рублей

Выигрыш, но более крупный, приснился ему во сне

Житель Севастополя Сергей Шинкаренко выиграл в «Спортлото «5 из 36» суперприз три миллиона рублей. Поскольку мужчина отметил сразу несколько комбинаций чисел в билете, его выигрыш увеличился и составил 3 006 060 рублей.

«Мой путь к победе начался три года назад. Тогда мне приснился сон, что я праздную выигрыш. В этой лотерее я часто выбираю одни и те же комбинации чисел, которые мне нравятся визуально. Одна из них и сыграла в мою пользу, — рассказал С.Шинкаренко и добавил. – Если честно, в том сне я праздновал сумму побольше».

Счастливый обладатель выигрыша до пенсии работал водителем. Уйдя на заслуженный отдых, мужчина начал путешествовать по Крыму. Благодаря выигранным деньгам победитель планирует отправиться в поездку в Таиланд.