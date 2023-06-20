Открыли мемориальную доску бывшему директору школы

На фасаде средней школы школы №38 20 июня открыли мемориальную доску в память о бывшем директоре школы Галине Иваницкой.

На торжественном мероприятии, посвященном событию, вспоминали этого замечательного учителя, заслуженного работника образования. Галина Николаевна руководила школой №38 на протяжении 35 лет. Кроме того, она трижды избиралась депутатом, в том числе Ленинского и городского районных советов.

Имя Г.Иваницкой и по сей день ассоциируется со школой №38, в развитие которой она поистине вложила душу и сердце.