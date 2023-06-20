Вузы начали прием документов

На Госуслугах начался прием документов в российские вузы. Заявление можно подать в пять любых высших учебных заведений страны на пять специальностей в каждом, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, потребуется только подтвержденная учетная запись. Заявление можно подать на любые формы обучения, программы бакалавриата и специалитета, платное и целевое обучение, а также на второе высшее образование.

В СевГУ объявлена приемная кампания

О старте приемной кампании 20 июня объявили и в Севастопольском госуниверситете. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Александра Митуса, в этом году выделено 1 855 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, в магистратуру — 603.

«У нас есть отдельная квота для детей участников специальной военной операции: они могут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, либо, если родитель погиб, был ранен или контужен, то без вступительных испытаний. Сами участники СВО при наличии удостоверения ветерана боевых действий могут поступать в рамках особой квоты (10% КЦП), у них отдельный конкурс. Также участники, награжденные тремя орденами мужества или имеющие звание героя России, имеют право поступать без экзаменов», — рассказал о нововведениях этого года А.Митус.

В этом году в вузе впервые запущен механизм актуализации бюджетных мест в соответствии с потребностями экономики. То есть, университет имеет право самостоятельно перераспределить бюджетные места, согласовав это с руководством города и Минобрнауки. В числе приоритетных направлений этого года — специальности, связанные с информационными системами, радиотехникой, приборостроением и другими.

Еще одно нововведение приемной кампании 2023 года — система приоритетов.

«После того как закончится срок подачи документов, направления обучения, на которое хочет поступить абитуриент, изменить будет нельзя. Он будет зачислен в соответствии со своими предпочтениями, указанными в заявлении. Соответственно, согласие на зачисление теперь подписывать не надо, для того чтобы быть зачисленным на бюджет, достаточно предоставить в университет оригиналы документов вживую, либо поставить на «Госуслугах» отметку о том, что документы предоставляются в наш вуз», — пояснил секретарь приемной комиссии А.Митус.