Началась процедура приватизации севастопольских ГУПов

В программу приватизации включены три управляющие компании: «Север», «Нахимовского района» и «Стрелецкая бухта».

Распоряжение правительства предусматривает утверждение планов мероприятий по подготовке этих управляющих компаний к приватизации, а также формирование комиссий по проведению инвентаризации имущества и обязательств предприятий.

Приватизацию ГУПов планируется провести путем преобразования их в общества с ограниченной ответственностью. То есть они станут коммерческими, а значит ориентированными на извлечение прибыли.

В текущем году, согласно утвержденного плана, в городе приватизируют три управляющие компании: «Север», «Управляющую компанию Нахимовского района» и «Стрелецкую бухту»; объект незавершенного строительства и земельный участок на ул.Хрусталева, в районе дома 167-Г; нежилое помещение (объект культурного наследия) на ул.Большая Морская, 16 и Инкерманский завод марочных вин.

Общий объем поступлений в бюджет Севастополя от приватизации ориентировочно должен составить 335 млн рублей.

Самый лакомый приватизационный кусок этого года – Инкерманский завод марочных вин был продан в конце апреля за 533,5 млн рублей. Владельцем винзавода фактически стал винодел Валерий Захарьин.