На севере Крыма обезвредили беспилотник

Украинский беспилотник был посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе северного Крыма этой ночью, 20 июня. Пострадавших и разрушений нет.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал глава Крыма Сергей Аксенов в Телеграм-канале.

Крым регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Буквально накануне на севере полуострова были сбиты два беспилотника. На прошлой неделе, 15 июня, полуостров пытались атаковать сразу девять БПЛА. Все беспилотники были сбиты или посажены средствами РЭБ.