Бывший начальник квартирной службы Минобороны отправится в колонию

Экс-начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) получил взятку в особо крупном размере – почти 9,7 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Осужденный, занимая должность начальника КЭЧ, за период с марта 2018 года и по 22 октябрь 2021 года получил 9 млн 685 тысяч рублей взятки. За это он оказывал «общее покровительство по службе» и «совершал входящие в его служебные полномочия действия в пользу взяткодателя», сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Кроме того, что бывший начальник КЭЧ будет отбывать срок в колонии, он на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий».

При вынесении приговора суд учел наличие малолетнего ребенка у виновного. Приговор пока не вступил в законную силу.

Это не первый случай в Севастопольской КЭЧ, когда начальник отправляется за решетку. В 2018 году Ленинский суд отправил начальника квартирно-эксплуатационной части ФКУ «Управление Черноморского флота» Кошеля К.П. на два с половиной года в колонию-поселение. Он превысил должностные полномочия и отобрал у подчиненных премию.