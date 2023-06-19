Взорвали помощника вице-премьера Запорожской области

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, В.Епифанов получил сильные ожоги.

«Сегодня рано утром (около 4 утра) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от Единой России Владимир Епифанов. Епифанов ехал за рулем Land Cruiser, с ним были его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — написал В.Рогов в своем телеграм-канале.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. Официально причина взрыва пока не установлена.

«По словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе», — уточнил В.Рогов.