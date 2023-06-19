В сгоревшем гараже нашли два трупа

На улице Мечникова поздним вечером загорелась свалка. Огонь перекинулся на стоявшие рядом гаражи. Автомобилей в них не было, а люди были.

Сигнал о пожаре поступил от очевидцев в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю в 22.39 воскресенья, 18 июня. К месту происшествия выдвинулись отделение 1-й пожарно-спасательной части, отделение 6-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

По прибытии было установлено, что произошло возгорание мусора на открытой территории с переходом огня на рядом стоящие металлические гаражи. Автотранспортные средства внутри отсутствуют.

В 23.10 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.

В ходе разбора конструкций в одном из гаражей обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудники скорой помощи констатировали факт их гибели.

В 23.29 устранено открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Разбор и проливка конструкций продолжалась.