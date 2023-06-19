В персиковом саду в Севастополе выявили очаг сливовой оспы

В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Севастополя выявлен очаг распространения карантинного заболевания — потивирус шарки (оспы) слив в персиковом саду в Нахимовском районе, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Приказом ведомства на данной территории введен фитосанитарный карантин.

«Установить карантинную фитосанитарную зону и ввести карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту — потивирус шарки (оспа) слив на общей площади 69,5 га на земельных участках, расположенных в пределах Андреевского МО Нахимовского района Севастополя», — отмечается в документе.

Кроме того, управлением разработана и направлена администрации Андреевского МО и собственнику сада программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции шарка (оспы) сливы.

Шарка — наиболее вредоносная вирусная болезнь косточковых культур в Европе: сливы, абрикоса, персика. Вирус также поражает алычу, вишню, нектарин, терн, терносливу, черешню и различные декоративные и дикие виды сливы.

Заболевание приводит к ухудшению качества, уменьшению количества плодов, преждевременному осыпанию, что в итоге приводит к необходимости выкорчевывать заражённые деревья.