В Нахимовском училище состоялся очередной выпуск

Около 200 офицеров и мичманов стали выпускниками Черноморского высшего Военно-морского училища имени П.С.Нахимова 2023 года.

Нынешний выпуск – 73-й по счету. Всего за 85 лет существования училища в этом известном во всей стране вмузе подготовили более 15 тысяч офицеров.

Выпускники этого года в ближайшее время встанут в строй на всех флотах Российской Федерации, пополнят офицерский и мичманский состав кораблей и частей ВМФ.

В ходе прошедшего в училище мероприятия его участники возложили цветы к Мемориалу погибшим в период Великой Отечественной войны преподавателям и курсантам училища.

Традиционно в Морском (Владимирском) соборе — усыпальнице адмиралов на Центральном городском холме, состоялось освящение офицерских кортиков – личного оружия молодых офицеров.

На торжественной церемонии выпуска присутствовал командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, который поздравил выпускников с производством в офицеры и мичманы, напутствовал к достойному несению ратной службы.

Частью церемонии стало ритуальное подбрасывание виновниками торжества в воздух монет, что считается залогом успешности в службе.