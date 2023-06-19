В Крыму началась уборочная кампания

До конца следующей недели аграрии планируют начать уборку ранних зерновых во всех районах. Всего в этом году на полуострове будет собран урожай зерновых, зернобобовых и технических культур с площади больше 700 тысяч гектаров.

«В прошлом году в республике собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых культур — около 2 миллионов тонн с площади 533 тысяч гектаров. Для нас это знаковый показатель за последние годы. Такие объемы в Крыму в последний раз удавалось собрать еще при Союзе», — сообщил глава Минсельхоза Крыма Андрей Савчук.