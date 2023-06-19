Спасение Севастопольского винзавода обойдется городу в 200 миллионов рублей

Депутаты просят правительство Севастополя сохранить права собственности города на государственное имущество, закрепленное за ГУП «СВЗ», и найти деньги для погашения кредиторской задолженности.

В понедельник, 19 июня, в ходе расширенного заседания комитета Законодательного собрания по экономике был рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки законности и результативности управления и распоряжения имуществом ГУП Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» («СВЗ»). Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.

Согласно отчету, хозяйственная деятельность госучреждения говорит о неустойчивом финансовом состоянии предприятия, снижении доходности, росте финансового риска, связанного с утратой его способности оплачивать текущие счета, и необходимости внедрения более эффективной системы управления.

В связи с критической ситуацией, на заводе депутаты дважды выезжали на предприятие.

- Мы увидели состояние дел винзавода и поняли, что необходимо приложить все усилия, чтобы не только не дать предприятию дойти до банкротства, но и вывести его до уровня визитной карточки Севастополя. Главная задача на сегодняшний день – снять с предприятия долг перед банком «Россия» в объеме более двухсот миллионов рублей, – заявил председатель комитета по экономике Евгений Дубовик.

Участники совещания высказали свои предложения по спасению госучреждения.

Так, департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка готовится дорожная карта «Стратегия погашения задолженности и развития предприятия». Кроме того, правительством города разработаны поправки в закон о бюджете, которыми предполагается выделение субсидий Севастопольскому винодельческому заводу.

По итогам заседания, комитетом было принято решение обратиться в правительство Севастополя с просьбой о недопустимости утраты права собственности города Севастополя на государственное имущество, закрепленное ГУП «СВЗ», а также о необходимости изыскания средств для погашения кредиторской задолженности.

- Считаем целесообразным предложить правительству создать рабочую группу для координации действий по выходу предприятия из сложившейся критической ситуации, а в целях снижения финансовой нагрузки и обеспечения эффективности использования государственного имущества города, в том числе земельных участков после вывода ГУП из кризисной ситуации, рассмотреть возможность изъятия у учреждения имущества, не использованного в ходе ведения уставной деятельности, – подытожил Е.Дубовик.