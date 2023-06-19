Проведут всероссийскую Минуту молчания

В День памяти и скорби, 22 июня, в 12.15 по московскому времени на территории Российской Федерации пройдет всероссийская акция «Минута молчания», сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Жителям страны предлагается почтить память о 27 миллионах человек, героически погибших в годы Великой Отечественной войны.

В это время по всей стране на одну минуту приостановится повседневная жизнь, прервется теле- и радиовещание, всем гражданам страны предлагается отложить свои дела, работу и почтить погибших бойцов, защитивших страну от немецко-фашистских захватчиков.

По всей стране минута тишины пройдет одновременно.

Всероссийская акция «Минута молчания» проводится в РФ с 2020 года, она учреждена указом Президента страны.