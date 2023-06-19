Показали первые результаты возрождения фильма «Оборона Севастополя»

Впервые фильм сопроводили комментариями историка, а также дополнили тизерами оригинальной музыки. Над возрождением фильма в течение полугода работали и продолжают работать примерно 20 человек.

Сам фильм «Оборона Севастополя» создан в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым. Он стал первой русской полнометражной кинопостановкой, длительностью 100 минут.

Как рассказал в ходе презентации председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Севастополя Николай Помогалов, участникам проекта пришлось восстанавливать поврежденные и утраченные кадры, самим писать музыку. Теперь фильм сопровождает голос сотрудника Музея обороны Севастополя Зои Дудниковой, которая много лет занималась историей киноленты и ее популяризацией.

Как известно, фильм не имеет сплошного сюжета и представляет собой хронику событий первой севастопольской обороны, которая, в том числе содержит документальные кадры, не вполне дающие понимание, что там на самом деле происходит.

Именно поэтому в течение многих лет научные сотрудники музея собирали материалы о самом фильме и представленных там действующих лицах.

Состоявшаяся премьера – это не окончательный вариант, еще предстоит оцифровать ленту и записи севастопольских оркестров по новой партитуре, поскольку оригинальные партитуры утрачены. Однако, как стало известно, специалистам удалось найти упоминания произведений, звучавших в фильме, создав новый образ музыки на основе творений композитора Григория Казаченко.

На состоявшемся показе один из фрагментов озвучили музыканты военного оркестра Росгвардии. В проекте также принимает участие Севастопольский симфонический оркестр, камерный хор и севастопольский народный коллектив «Русь».

Добавим, что проект инициирован региональным отделением РВИО в Севастополе при поддержке Исполнительной дирекции РВИО, Госфильмофонда России, Музея обороны Севастополя и др. организаций и цчреждений.

Работу над возрождением фильма авторы проекта обещают завершить к 170-летию начала первой обороны Севастополя 1854–1855 гг., которое будет отмечаться в 2024 году.