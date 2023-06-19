Очаги лихорадки Западного Нила могут сформироваться в Херсонской области

Об этом заявил 19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Министерстве обороны РФ.

«Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила», — процитировала слова И.Кириллова пресс-служба Минобороны РФ.

По словам И.Кириллова, Пентагон пытается получить популяции насекомых — переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка, вызванная вирусом Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. При этом в биолабораториях уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B.

«Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков)», — заявил генерал-лейтенант.

По словам И.Кириллова, о масштабах, проводимых с опасными патогенами работ, свидетельствует штатная численность филиала, расположенного в Таиланде, составляющая порядка пятисот человек. Филиал имеет подразделения в Непале, Камбодже и на Филиппинах, которые, в свою очередь, осуществляют взаимодействие еще с 12 странами Юго-Восточной Азии.

Подобный разветвленный подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт.

«В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8 и Пи-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер», — говорит начальник РХБЗ.

По данным Минобороны РФ, в результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в России существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек. При этом 21 регион признан неблагополучным.

«Мы уже обращали ваше внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиями биобезопасности», — заявил И.Кириллов.

Как заявили в Минобороны, о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. Беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Его переносчиками являются комары и клещи. Начинается с быстрого повышения температуры до 38-40 градусов. Появляются симптомы общей интоксикации и сильная головная боль.