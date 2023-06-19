Обокрал бар своей бывшей сожительницы

Севастопольские полицейские задержали керчанина, который обворовал караоке-бар своей бывшей сожительницы. Он похитил из сейфа выручку и вынес несколько ящиков алкоголя.

«Установлено, что 46-летний керчанин незаконно проник в расположенный в Ленинском районе Севастополя караоке-бар. Владелицей заведения является его бывшая сожительница. Мужчина тщательно обследовал помещения, похитил из сейфа торговую выручку в сумме 280 тысяч рублей и несколько ящиков алкогольной продукции стоимостью около 40 тысяч рублей, а затем скрылся на автомобиле», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Скорее всего, крымчанин сделал дубликаты ключей от бара и сейфа во время совместного проживания с жительницей Севастополя, и после расставания он не хотел уходить с пустыми руками. Добытые деньги подозреваемый успел потратить на свои нужды. При этом часть ящиков с алкоголем он продал.

Злоумышленника задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.