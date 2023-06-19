Началась регистрация кандидатов на довыборы в Терновский МО

Дан старт дополнительным выборам депутата Совета Терновского муниципального округа третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3, об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия.

Документы на выдвижение принимаются в избирательной комиссии с 16 июня по 6 июля. Весь пакет документов для регистрации необходимо предоставить до 29 июля.

Семь политических партий имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей: пять думских партий, партия «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров». Самовыдвиженцы должны собрать от 10 до 14 подписей избирателей в свою поддержку.

Голосование будет проходить на избирательном участке в селе Терновка с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней. В голосовании примет участие 491 избиратель.

Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. Решение о многодневном голосовании будет принято территориальной избирательной комиссией до 25 июня.

Вакантное место в депутатском корпусе образовалось из-за того, что в декабре прошлого года председатель совета и глава внутригородского Терновского муниципального образования Владимир Прокопенко уволился и отправился на государственную службу в Запорожскую область.