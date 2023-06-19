На майские праздники добавят выходных

Минтруд России опубликовал график праздничных дней в следующем году. Согласно ему, россияне на майские праздники будут отдыхать дважды по четыре дня.

«Подготовлен проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Напоминаем, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день», – сообщила пресс-служба Минтруда РФ в социальной сети ВКонтакте.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Начнутся они 30 декабря, а отдыхать будем по 8 января. Следующие выходные запланированы с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября.

Поясняется, что в 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому в проекте постановления Минтруда предлагается добавить два выходных дня, 29 и 30 апреля. Таким образом, всего у граждан будет четыре праздничных дня, считая воскресенье, 28 апреля. Однако рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.

На 23 февраля и 8 марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздника выпадают на пятницу.