«Кислотное» пятно возле Балаклавы испортило настроение севастопольцам

В правительстве города сообщили, что угроз окружающей среде зеленое пятно не представляет и охарактеризовали чрезвычайное происшествие, как хулиганскую выходку либо провокацию.

Информация об огромном ядовито-зеленом пятне, растекшемся у берегов Балаклавы в районе выхода канализационных стоков в море, начала распространяться в севастопольских пабликах в первой половине воскресенья, 18 июня. Фотографии и видео со зловещим пятном вызвали опасения и всевозможные предположения.

Причину загрязнения дважды пытался объяснить заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов. Он заявил, что незамедлительно на место происшествия выдвинулись специалисты Природоохранной прокуратуры, Следственного комитета, Севприроднадзора, на объекте берутся необходимые лабораторные анализы. При этом по характеру пятна он предположил, что службами водоканала для проверки утечек системы канализации мог применяться природный краситель. Поскольку ранее такие мероприятие уже осуществлялись.

— Его [краситель] заливают туда [канализационные трубы] и, соответственно, он в виде субстанции появляется на грунтах. В данном случае видимо попало в бухту Балаклавы. Сейчас идут разбирательства. Это ни в коем случае не связано с каким-то протечками или диверсиями со стороны третьих лиц. Никакой паники у нас не должно быть. Все идет по плановым мероприятиям, — успокаивал горожан Е.Горлов.

Через 20 минут после первого заявления замгубернатора снова вышел в прямой эфир в соцсетях и доложил, что опасности для здоровья раствор, разлитый в Балаклаве, не представляет. Инцидент расценивается как неудавшаяся провокация. Виновников ищут.

— Специализированная служба провела анализ. Первое, нет никаких превышений, нет никакого отравления акватории. Второе, провели обследование всех люков и системы канализационных стоков, где также не обнаружены никакие элементы или возможные нарушения в эксплуатации, или образования каких-либо химических составов.

Е.Горлов также отметил, что в настоящее время в службе водоканала краситель для проведения и выявления факта повреждения канализационной сети не используется.

— Поэтому считаю, что это какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города, — подытожил промежуточное расследование чиновник.