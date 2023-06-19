Экологические «Чистые игры» прошли в Севастополе

В тестовых соревнованиях по очистке территории от мусора приняли участие 30 человек. Игры состоялись в Стрелецкой бухте на античной усадьбе №101а.

В Севастополь на два дня с материка приехали ведущие эксперты экологического движения. 17-18 июня они работали со стажерами-активистами, желающими самостоятельно проводить эко-состязания в Севастополе.

Первый день стажировки был теоретическим. Спикеры рассказали добровольцам о Чистых играх, разъяснили, как выбирать площадку для соревнований, согласовывать мероприятие с властью, также поделились опытом их проведения в других регионах.

Во второй день прошли первые в этом сезоне Чистые игры в районе Рыбацкого причала, на античной усадьбе IV – I в. до н.э. В соревнованиях приняли участие пять команд, по шесть человек в каждой.

Всего команды, к которым присоединились участники общественной организации «Севпарки» и жители близлежащих домов, собрали 45 килограммов мусора.

«На дорогой нашему сердцу усадьбе собрались севастопольские эко-активисты обучиться методике Чистых игр, чтобы впредь делать наши субботники интересней и увлекательней, в формате игры», – написали в социальных сетях общественники Севпарков.

Первые открытые Чистые игры в Севастополе пройдут уже в августе.

Чистые Игры — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов впервые организовали в 2014 году. Игровой формат проекта стал «экологической франшизой». Методика распространяется бесплатно, после подписания некоммерческого соглашения. Проект финансируются за счет грантов, корпоративных заказов, спонсорских и муниципальных контрактов, госзакупок и краудфандинга (добровольного сотрудничества).