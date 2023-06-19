Дожди продолжатся еще три дня

Как рассказала 19 июня «Севастопольской газете» дежурный синоптик Севастопольского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Ваховская, до конца дня 19 июня ожидается дождь, временами сильный, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

При грозе порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду, температура воздуха +25+27 градусов.

Завтра, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем временами ожидается гроза, ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью +17+20, днем – +26+28 градусов.

21 июня синоптики ожидают переменную облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – ночью +16+18 градусов, днем – +26+28 градусов.

Вода в море – +22 градуса.

Синоптики обещают, что к 1 июля лето окончательно вступит в свои права.

А пока, по информации пресс-службы правительства Севастополя, в связи с обильными осадками все коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий непогоды жителям предлагают обращаться в Единую аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) или +7(8962) 41-76-00 ( с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.