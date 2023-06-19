Договорились о постройке морского терминала

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заключено соглашение о строительстве в Севастополе нового морского терминала.

Договор подписан между правительством Севастополя и руководителем ООО «Морской инжиниринговый технополис «Си мейкер», руководит которым Игорь Рудецкий. Об этом на своей странице в телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вместе с компанией мы будем совместно реализовывать инвестиционный проект по строительству многофункционального морского терминала в Севастополе», – написал губернатор.

Проектом предусматривается создание морского терминала, включающего в себя два комплекса: по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов.

Сообщается, что заключенное соглашение направлено на создание условий для развития проектов крупного предпринимательства. Размер инвестиций в экономику Севастополя составит 1,5 млрд рублей.

ООО «Морской инжиниринговый технополис «Си мейкер» зарегистрировано в 2022 году в Гагаринском районе Севастополя. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, плюс еще 17 видов дополнительной деятельности.

Уставной капитал этого микропредприятия — 100 тысяч рублей. В 2022 году кроме директора в ООО сотрудников не было. Не было и доходов. А расходов за год, по данным бухгалтерской отчетности, — 4,877 млн рублей.