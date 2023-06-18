Выясняют причину отключения электроснабжения

Повреждение оборудования на Севастопольской ТЭЦ оставило без электроснабжения почти весь Севастополь.

Небольшой блэкаут случился пятницу, 16 июня, в 22.06. Вместе с электроснабжением пропала мобильная связь и вода.

Как сообщил губернатор города в соцсетях, по предварительной информации отключилась автоматика на подстанции «Севастопольская». «Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям города. Им потребуется несколько часов», — проинформировал горожан градоначальник.

Возобновили электроснабжение намного быстрее — в течение часа.

«Причина отключения электроэнергии не связана с работой оборудования «МЭС Юга». На подстанции 330 кВ «Севастополь» технологических нарушений и иных отключений не происходило», — сообщила пресс-служба «МЭС Юга», компании обслуживающей подстанцию.

По версии ООО «Севастопольэнерго», отключение в сетях 110 кВ произошло по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ. В результате без электроснабжения остались 80% потребителей города. В 22.50 электроснабжение всех потребителей в полном объеме было восстановлено.

Сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины повреждения оборудования.