Поезд из Симферополя в Адлер сформируют только из купейных вагонов
Оператор крымских поездов «Гранд Сервис Экспресс» сентября поменяет схему формирования пассажирского поезда №315/316 Симферополь – Адлер. Он будет состоять только из купейных вагонов.
Поезд курсирует через день и связывает Крым с ближайшим работающим аэропортом — сочинским. Продажи билетов в обновленный поезд будут открываться за 90 суток до отправления поезда. Поэтому билеты уже продаются.
В первый рейс обновленный состав отправится 14 сентября из Симферополя, 15 сентября — из Адлера.
Поезд в фирменной ливрее «Таврия» будет состоять из купейных вагонов нового модельного ряда с душем, индивидуальными сейфами, большим количеством розеток и usb-разъемов.