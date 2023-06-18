Поезд из Симферополя в Адлер сформируют только из купейных вагонов

Оператор крымских поездов «Гранд Сервис Экспресс» сентября поменяет схему формирования пассажирского поезда №315/316 Симферополь – Адлер. Он будет состоять только из купейных вагонов.

Поезд курсирует через день и связывает Крым с ближайшим работающим аэропортом — сочинским. Продажи билетов в обновленный поезд будут открываться за 90 суток до отправления поезда. Поэтому билеты уже продаются.

В первый рейс обновленный состав отправится 14 сентября из Симферополя, 15 сентября — из Адлера.

Поезд в фирменной ливрее «Таврия» будет состоять из купейных вагонов нового модельного ряда с душем, индивидуальными сейфами, большим количеством розеток и usb-разъемов.