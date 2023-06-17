Пробы морской воды в западном Крыму в норме

Отклонений от нормы в пробах морской воды на западном побережье Крыма из-за ЧП на Каховской ГЭС не зафиксировано, сообщила ТАСС 17 июня руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день мы не видим. Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма — Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано», — сказала Н.Пеньковская.

Она уточнила, что региональное управление с первых дней после происшествия на Каховской ГЭС добавило к своему обычному мониторингу дополнительные точки контроля на западном побережье Республики Крым. «Точки контроля увеличились в два раза. Помимо морской воды мы проводим исследование и донных отложений — песка», — добавила она.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 25 человек погибли, 103 человека госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.