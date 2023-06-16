За подбитые беспилотные катера выплатили деньги

Военнослужащие ВМФ РФ, отразившие атаку шести беспилотных украинских катеров на российские корабли и гражданские объекты в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, сообщили в Минобороны России 16 июня.

«Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Выплаты за уничтожение вражеской техники

С начала СВО более 10 тысяч военнослужащих получили выплаты за личное уничтожение или захват вражеской техники. По данным МО РФ, в 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих.

Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. Подчеркивается, что при этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

В 2023 году по 300 тысяч рублей выплачено военным летчикам и операторам средств ПВО за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины. По 100 тысяч рублей в нынешнем году получили военнослужащие подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск (СВ и ВДВ), а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой единицы бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По 50 тысяч рублей выплачено за уничтожение в 2023 году 1 501 боевой бронированной машины противника, 203 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 85 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«При этом за 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей. Кроме того, за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган»и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1 211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности, российские военнослужащие получили по 50 тысяч рублей», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что настоящее время на основе докладов командиров подразделений на запорожском и южнодонецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки «Leopard» («Леопард»), а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО.

На встрече президента России Владимира Путина с военкорами 13 июня был поднят вопрос о задержках с выплатами за подбитую вражескую технику. Через два дня МО обнародовало данные по ним.