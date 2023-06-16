Владельцев опасных пород собак предложили лицензировать

Выдавать лицензию собираются на основании медицинской справки об отсутствии психического заболевания, а также документа о прохождении курса по дрессировке собак.

Члены фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном лицензировании права на содержание собак опасных пород.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" и в ряд иных актов. Изменения призваны устранить пробел в федеральном законодательстве, упорядочив содержание и разведение потенциально опасных пород собак, отмечают авторы.

Парламентарии намерены вменить в обязанность владельцев собак опасных пород получение специальной лицензии на их содержание.

Обязательным условием для содержания таких собак является достижение возраста 18 лет.

Получать лицензию предлагают в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания на основании медицинской справки об отсутствии психического заболевания, а также справки о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак.

Лицензия выдается на пять лет с возможностью продления. Лицензию могут аннулировать по заявлению гражданина, в связи со смертью собственника собаки, в случае систематического нарушения правил содержания собак потенциально опасных пород. Обратиться за получением лицензии повторно граждане смогут лишь спустя год.

За выдачу лицензии предлагают взимать единовременный сбор. Его размер установит правительство. Кроме того, предусмотрена пошлина за регистрацию собаки. Пошлину устанавливают органы местного самоуправления. Она не должна превышать одного минимального размера оплаты труда. Владельцы стерилизованных собак опасных пород уплачивают 50% пошлины.

Разведение собак опасных пород для граждан запрещено, следует из документа.

К потенциально опасным породам собак постановление правительства относит американского бандога, американского бульдога, бразильского бульдога, булли кутта, бульдога алапахского, бэндога, волко-собачьи гибриды, волкособа, гибрида волка, гуль донга, питбульмастифа, северокавказскую собаку, а также метисы этих пород.