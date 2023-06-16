В Севастополе полтысячи заброшенных зданий

А планируется из них снести только пять. Как оказалось, чтобы очистить город от опасных для жизни заброшенных строений не хватает воли руководителей на местах.

Эту запоминающуюся фразу губернатор Севастополя Михаил Развожаев произнес в июле прошлого года после очередной гибели подростка на участке с недостроенным заброшенным зданием в Инкермане. Тогда глава города распорядился актуализировать список потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов в разных районах города и привести их в безопасное состояние либо снести.

Дети травмируются и гибнут

В 2021 году при обрушении бетонной плиты в заброшенном недостроенном здании в селе Орловка погиб подросток, его товарищ — получил перелом.

В июле прошлого года 12-летний мальчик погиб в заброшке в районе жилого дома на Симферопольском шоссе, его 10-летний брат попал с травмами в больницу.

Тогда губернатор выезжал на место и вынес вердикт: трагедия произошла возле полуразрушенного сарая, о существовании которого никто никогда и не подозревал.

М.Развожаев сообщил, что заброшенных объектов в городе очень много, и снос их нередко сопряжен с юридическими сложностями: одни постройки бесхозные, другие — в частной собственности. Кроме того, на их снос требуется большое количество средств.

«Но главное, чего не хватает, — воля руководителей на местах», — заявил градоначальник.

Посчитать и избавиться с выгодой

По горячим следам была проведена инвентаризация. Выявили 450 бесхозных построек: 75 — собственность города, 261 объект — самовольно построенные или бесхозные здания. Оставшиеся 114 принадлежат частным собственникам.

Но месяц спустя, в августе 2022 года, на очередном аппаратном совещании в правительстве, было предложено не тратить миллионы рублей на снос потенциально опасных для жизни людей объектов, а выставить их на аукцион. Распорядиться таким образом губернатор предложил с опасными ветхими строениями, которые принадлежат городу либо не имеют собственников. По его словам, если земельные участки под такими объектами неинтересны с точки зрения развития, например, для строительства социальных объектов, то от них следует избавляться с выгодой.

Подчиненные губернатора подсчитали, что на снос недостроев необходимо около 250 миллионов рублей, которые в местном бюджете не заложены. Поэтому было решено, что 261 бесхозный объект, где не установлен собственник, переквалифицируют в самовольную постройку. После этого решение о демонтаже будет принимать комиссия департамента городского хозяйства.

Все идет по плану

На запрос «Севастопольской газеты» о количестве снесенных аварийных зданий за прошедшее время ответственный за эту работу департамент городского хозяйства сообщил, что специалистами на рассмотрение было получено 160 материалов о выявлении самовольных построек. «На основании решений городской комиссии в 2022 году правительством Севастополя было принято 32 распоряжения о сносе, остальные проекты находятся в работе», — говорится в ответе.

Также в департаменте указали, что в текущем году в Нахимовском районе планируется снести пять объектов, признанных аварийными и расположенных на: ул.Зеленая, 5б; ул.Истомина, 45; ул.Баумана,7; ул.Толбухина, 3; ул.Раенко, 12.

Кроме этого директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Александр Ксенофонтов уточнил, что на данный момент информация о заброшенных ветхих и аварийных зданиях и недостроенных объектах есть, но предназначена только для внутреннего пользования из соображений безопасности.