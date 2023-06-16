В Крыму отец убил сына

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Алушты, который убил своего 38-летнего сына. Погибший был неоднократно судим и издевался над родителями.

«Установлено, что 38-летний мужчина, возвращаясь к родителям после отбытия наказаний за совершение различных преступлений, устанавливал «тюремные правила» дома, подвергая пожилых людей физическому и моральному насилию. Более того, мужчина был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери», – сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Сын издевался над матерью, которая была прикована к постели. Отец этого не потерпел и во время очередной ссоры нанес нетрезвому сыну удар ножом. От полученного ранения потерпевший скончался.

Следствием также дана была оценка действиям правоохранительных органов, которые должны были контролировать проживание бывшего заключенного. Хотя и сам отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.