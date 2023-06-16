Школу искусств в Херсонесе передали в собственность Севастополя

Соглашение о передаче Детской школы искусств подписано в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о Детском художественно-эстетическом центре, что недавно построен на территории Историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический».

Соглашение заключено между правительством Севастополя и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Событие прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что данное учебное заведение не имеет аналогов.

Школа начнет работать на полную мощность с начала нового учебного года, в августе начнется прием заявлений на обучение.