Школьников по четвергам будут учить рабочим профессиям

Единую систему профориентации в российских школах собираются запустить с 1 сентября. Вопрос об этом обсуждался в рамках панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о федеральном проекте «Профессионалитет, отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения».

В ходе обсуждения были рассмотрены подготовка трудовых кадров со школьной ступени образования, синхронизация подготовки кадров СПО (среднее профессиональное образование) с потребностями региональной экономики и другие вопросы профобразования.

Результатом обсуждения стало решение, что с 1 сентября, каждый четверг, во всех школах страны будет введен урок профориентации.

«Это нам позволит совместить потребности экономики, рассказать о наиболее значимых производствах, которые существуют в стране, открыть ребятам не только мир блогеров, инфлюенсеров, но и красивый мир рабочих профессий. Эти занятия каждый четверг мы предлагаем назвать «Моя Россия – новые горизонты», – заявил директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

По его словам, базой такой работы как раз и станут станут наработки проекта «Билет в будущее».

Как сообщается, в основу единой модели заложен профориентационный минимум. В проекте представлено несколько взаимосвязанных инструментов работы с обучающимися: профориентационные уроки, профессиональные пробы, очные и моделирующие (виртуальные), двухуровневая профориентационная диагностика, выставки-практикумы «Лаборатория будущего», экскурсии, мастер-классы, региональные и федеральные фестивали профессий и многое другое.

«Таким образом, выстраивается единая система профориентации в стране позволяет качественно любому региону осуществлять профориентацию и снабдить преподавателей верифицированным профориентационным контентом», – заключил И.Есин.

Для педагогов в проекте созданы специальные инструменты, в том числе так называемый конструктор будущего – интерактивный конструктор профориентационных уроков, контент для которого разрабатывается совместно с ведущими методологами и экспертами сферы образования, и, что немаловажно, с экспертами от потенциальных работодателей.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», «Билет в будущее» – это всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. В 2022 году проект реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе вузов и сузов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.