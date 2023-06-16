Школа-интернат №1 выплатит компенсацию семье ребенка-инвалида

Суд первой инстанции удовлетворил иск семьи ребенка-инвалида, получившего в школе тяжелую травму в виде компрессионного перелома позвоночника, и взыскал с образовательного учреждения один миллион рублей материального и морального вреда.

Постановлена точка в скандальном деле ребенка-инвалида Стаса Дударева, который провел 4,5 месяца на строгом постельном режиме.

Весной 2021 года он получил перелом семи позвонков в севастопольской школе-интернате №1.

Учебное заведение на протяжении долгого времени свою ответтсвенность отрицало и обвиняло в происшедшем мать ребенка, однако при поддержке юриста-правозащитника СРОО «Севастопольские мамы» Елены Мечёнкиной удалось доказать правоту семьи и добиться компенсации в размере почти одного миллиона рублей.

Сразу после происшествия Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю была организована процессуальная проверка сведений о получении травм ребенком-инвалидом. Аналогичную проверку проводила и прокуратура Севастополя.

Расследование обстоятельств произошедшего длилось более года: за это время поменялось пять следователей. И хотя расследование закончилось прекращением уголовного дела, следствие пришло к единственному и однозначному выводу, что данную травму ребенок получил именно в школе-интернате, когда находился в туалете, поскольку на это указывают все собранные по делу доказательства.

Гражданское дело о возмещении материального и морального вреда со школы рассматривалось в суде почти год.

29 мая суд первой инстанции удовлетворил иск семьи и взыскал со школы в общей сложности почти один миллион рублей материального и морального вреда.

«Никакая сумма не вернет ребенку утерянное физическое и психическое здоровье, но, возможно, если школа понесёт хотя бы гражданскую ответственность, то сотрудники и руководство школы, а также департамент образования и науки города Севастополя начнут принимать меры по созданию безопасных условий для обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития», – сообщает пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы».