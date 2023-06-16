Севастопольские школьники стали призерами Всероссийских предметных олимпиад
Четверо учащихся севастопольских школ стали призерами заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад 2023 года.
Учащийся 10 класса Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина Тимофей Ижицкий стал призером заключительного этапа олимпиады по информатике.
Александр Базанов – выпускник средней школы №45 — вошел в число призеров по истории.
Восьмиклассница из билингвальной гимназии №2 Софья Грабчук – призер олимпиады по искусству, а Эльза Рутковская, выпускница той же гимназии, заняла призовое место по французскому языку.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийских олимпиад имеют в 2023 году особые права и особые преимущества.
Так, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, победители и призеры имеют право быть зачисленнымb в профильный вуз без вступительных испытаний.