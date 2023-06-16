При ремонте подстанции скорой помощи украдено 1,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело из-за мошенничества на 1,6 млн рублей при текущем ремонте подстанции скорой помощи №3. Подрядчик деньги получил, а работы выполнил только на 30%.

Прокуратура Гагаринского района проверила исполнение бюджетных закупок товаров и работ. Было установлено, что в июне – августе 2022 года «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» заключил четыре договора с индивидуальным предпринимателем. Он должен был отремонтировать подстанцию на Бориса Михайлова за 15 дней, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Заказчику были представлены акты о выполненных работах, которые были полностью оплачены. Однако в соответствии с актом экспертного исследования, фактически ремонт был завершен только на 30%.

По материалам прокуратуры ОМВД России по Гагаринскому района Севастополя возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.