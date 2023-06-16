Потратил чужие деньги на женщин легкого поведения

Житель Севастополя украл 173 тысячи с банковского счета приятеля, с которым он познакомился в больнице. Похищенные деньги 36-летний злоумышленник потратил на развлечения и на женщин легкого поведения.

Знакомство в больнице для 42-летнего местного бизнесмена обернулось неприятностями. После выписки он пригласил своего нового 36-летнего друга к себе домой. Вместе они несколько дней бурно отмечали окончание лечения, не игнорируя алкоголь. А по ночам гость тайком снимал блокировку экрана отпечатком пальца спящего мужчины и похищал через интернет-банкинг деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.