Пенсионеры смогут получить денежный эквивалент за проезд в общественном транспорте

Неработающим пенсионерам, не пользующимся бесплатным проездом в общественном транспорте, предоставят эквивалентную сумму социальной доплаты.

Соответствующее постановление принято правительством Севастополя. Речь идет о социальной доплате к пенсии, если пенсионер фактически не пользуется льготным проездом и просят заменить бесплатный проезд денежным эквивалентом.

Изменения коснутся порядка 8,5 тысяч неработающих пенсионеров. Размер денежного эквивалента составит 595,49 рублей – для федеральных льготников и 597,7 рублей – для региональных.

Пересчет осуществляется по заявлению пенсионера. на основании методики, которую утвердил Минтруд и Росстат.

Расчет произведен, исходя из среднего количество льготных поездок, которые осуществлялись в месяц по итогам 2022 года.