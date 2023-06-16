На трех пляжах Севастополя можно будет смотреть кино

Пляжный отдых в Севастополе предлагают совместить с просмотром кинофильмов. Такая идея является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщает агентство ТАСС, на городских пляжах впервые установят три летних кинотеатра. Уже работает кинотеатр на пляже «Учкуевка», два других – на пляже «Яшмовый» на Фиоленте, а также на Золотом пляже в Балаклаве – будут открыты до конца июня, о чем сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

По словам Л.Остапенко, летний кинотеатр на пляже «Учкуевка» уже готов, на двух других проводится установка оборудования.

«Задержка связана с логистическими проблемами — доставка материалов возможна только по морю. К концу месяца будут работать»,— сообщила Л.Остапенко.

Напомним, что купальный сезон Севастополе официально начался 15 июня и продлится три месяца.

Официально в городе работают 26 пляжей, безопасность купающихся обеспечивают более 200 спасателей.