Лучшим скалолазом на всероссийском фестивале признан севастополец

Пятидневный фестиваль проходил неподалеку от села Баштановка Бахчисарайского района уже в третий раз. На скалах Качи-Кальона были подготовлены 100 новых маршрутов, сообщили в пресс-службе министерства курортов Республики Крым.

Участие в фестивале принимали как юные скалолазы от 10 лет, так и спортсмены со званиями чемпионов мира и Европы. Призерами стали спортсмены из Крыма, Севастополя, Москвы, Нижегородской и Свердловской областей и других регионов. В двоеборье сильнейшей среди женщин стала чемпионка мира из Феодосии Юлия Абрамчук. А среди мужчин лучшим скалолазом признан севастополец.

«При грантовой поддержке министерства курортов и туризма Республики Крым в этом году были проложены несколько новых трасс, и мы обязательно продолжим содействовать дальнейшему развитию спортивного туризма в Крыму», – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.