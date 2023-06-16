К купальному сезоны готовы не все пляжи

К началу купального сезона в Севастополе не все пляжи оказались готовы. В частности, на пляжах «Омега» и «Песочный» выявлены грубые нарушения, сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов.

«По моему поручению, в начале прошлой недели сотрудники департамента городского хозяйства объезжали пляжные территории и фиксировали недочеты. На начало этой недели все операторы «на бумаге» отчитались о полной готовности», – написал Е.Горлов в своем Телеграм-канале.

Вчера, 15 июня, в официальный день открытия купального сезона, Е.Горлов решил лично проверить информацию своих подчиненных. И был неприятно удивлен неготовностью пляжей «Омега» и «Песочный». Например, у него появились «замечания к водной среде».



«К сожалению, не все добросовестно выполнили свои обязательства! В частности на «Омеге» и «Песочном» выявлен ряд нарушений. Все факты зафиксированы, специалистами ДГХ (департамента городского хозяйства) вынесено предупреждение, определены сроки устранения в противном случае будет рассматриваться вопрос о расторжении договор», – заявил чиновник.

Он попросил севастопольцев и гостей города фиксировать нарушения и присылать ему сообщения в Телеграм или в ВКонтакте. Между тем, горожане сообщают о полной разрухе на пляже «Хрустальный». Там не работают туалеты и неисправны душевые. Спасателей нет. А в «Омеге» местами не убраны водоросли, не почищено дно и не завезен песок.

Кроме того, Е.Горлов осмотрел спуск к фиолентовскому пляжу у остановки «Автобат». И посчитал его крайне опасным. Ранее в городском правительстве сообщалось о том, в этом году в Севастополе будут открыты 26 пляжей.