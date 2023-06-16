Фильм «Оборона Севастополя» впервые презентуют с комментариями историка

Фильм впервые будет дублирован комментариями историка. Кроме того, первый в России полнометражный художественный фильм дополнят тизерами оригинальной музыки. Напомним, что фильм «Оборона Севастополя» создан в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Василием Гончароввм.

Инициатором возрождения исторической киноленты стало региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в г.Севастополе, которое и подготовило презентацию.

Проект реализуется при поддержке Госфильмофонда России, исполнительной дирекции РВИО, Музея обороны Севастополя и др..

Мероприятие включит выступление духового оркестра Севастопольского полка Росгвардии, в кинотеатре также работает выставка, посвященная 240-летию Севастополя «История, не застывшая в камне».

Начало в 17.00 в кинотеатре «Украина».