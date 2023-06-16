Банк «Россия» вложит в Инкерманский завод марочных вин пять миллиардов рублей

Винодельческому предприятию «Инкерманский завод марочных вин», проданному правительством города частному лицу два месяца назад за полмиллиарда рублей, губернатор Севастополя Михаил Развожаев нашел инвестора.

«Сегодня на ПМЭФ правительство Севастополя, банк «Россия» и Инкерманский завод марочных вин подписали соответствующее трёхстороннее соглашение о сотрудничестве», – радостно сообщил в своем Телеграм-канале М.Развожаев и назвал сделку беспрецедентной исторической инвестицией в винодельческую отрасль региона.

Соглашение предусматривает не только реконструкцию завода, но и участие инвестора в создании нового туристического кластера в рамках проекта «Винный терруар в Севастополе». Общий объём инвестиций – около пяти миллиардов рублей.

«Это долгожданное соглашение, по сути – историческое событие, к которому мы долго готовились. Наш старейший партнер Севастополя – банк «Россия», принял решение после состоявшейся приватизации завода о масштабных инвестициях», – прокомментировал подписанное соглашение чиновник.

В прошлом году губернатор Севастополя Михаил Развожаев, рассуждая о пользе приватизации, аргументировал продажу старейшего винодельческого предприятия частному лицу риском остановки завода из-за запрета на производство алкоголя на арендованном оборудовании, а также нецелесообразностью расходования бюджетных денег на виноделие в такое сложное для страны время.

После приватизации Инкерманского завода марочных вин Севастополь не распоряжается имуществом винзавода, а также не имеет доли в уставном капитале предприятия.

Владельцем Инкерманского завода марочных вин является винодел Валерий Захарьин. В числе приобретенных им активов — Инкерманский завод марочных вин, совхоз «Качинский+» и агрофирма «Черноморец». При этом основным претендентом на знаменитый завод считались структуры банка «Россия», но сделка оказалась технически невозможна из-за санкций.