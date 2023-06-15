Вещи для беженцев в пункт на Новороссийской приносить не нужно

Пункт гуманитарной помощи беженцам на Новороссийской,10 закрыт. Вещи для жителей новых территорий можно приносить в церкви.

«Да, пункт закрылся 4 числа. Мы давали оповещение в социальных сетях, вешали на дверях объявление. Волонтеры ходили проверяли, не оставил ли кто-то вещи возле пункта. Ничего не было», – сообщили в волонтерском штабе «Мы вместе — Севастополь».

По словам волонтеров, центр был закрыт из-за небольшого числа людей, которые в последнее время обращались за помощью. Все, что оставалось в пункте, вывезли на освобожденные территории. Это около 140 килограммов одежды и обуви.

Также в штабе «Мы вместе — Севастополь» проходит сбор помощи для пострадавшего мирного населения в результате подрыва на Каховской ГЭС.

«Было уже две поездки в Херсонском направлении. Мы передали порядка 100 килограммов вещей и продуктов для помощи людям. Вещи мы уже не собираем, сейчас в приоритете — продукты, средства гигиены, медикаменты», – сообщили в штабе.

Позвонить в волонтерский штаб можно по телефонам: +797-256-11-01 и +7 (8692) 22-72-27.

Напомним, пункт помощи на Новороссийской,10 был открыт в июле прошлого года. Он проработал почти год, севастопольцы активно приносили туда одежду и обувь.