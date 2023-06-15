Между Симферополем и Севастополем создадут всесезонный туристический парк

Всесезонный туристический парк в Крыму расположится на площади 200 га. Такое решение принято 15 июня в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает, агентство ТАСС, системообразующий банк Крыма РНКБ профинансирует на 120 млрд рублей проект туристического объекта «Крым наш парк» площадью 200 га в Республике Крым, который предполагается создать между Симферополем и Севастополем к концу 2026 года. Соответствующий меморандум подписан в четверг на площадке Питерского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе банка.

«В рамках Петербургского международного экономического форума РНКБ, входящий в группу ВТБ, и ООО „СКГ „Парк“ подписали меморандум о создании масштабного всесезонного объекта туристической инфраструктуры в Крыму. Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы „Комплексное развитие территорий“. „Крым наш парк“ займет площадь около 200 га и будет расположен на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем, примыкая к трассе федерального значения Таврида. Финансирование проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ», — говорится в сообщении.

Инвестиции первой очереди строительства составят около 40 млрд рублей, завершить ее планируется к концу 2026 года. На территории парка будет построен интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами. Кроме этого, проектом предусмотрена спортивная арена на 35 тыс. посадочных мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России.

«Для гостей „Крым наш парк“ будут работать отели с номерным фондом около 1 тыс. номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также „биопарк“ с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке также появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней», — добавили в пресс-службе.

В первый год после запуска первой очереди проекта планируется принять не менее 1,5 млн посетителей и создать около 5 тыс. рабочих мест.

Напомним, банк РНКБ — системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа.