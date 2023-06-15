Украина не хочет платить 100 тысяч евро за золото скифов

Власти Украины не хотят платить музею за хранение скифского золота, которое Верховный суд Нидерландов постановил передать Киеву, и ведут переговоры о безвозмездном его получении.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, отказавшийся назвать сроки, в которые нидерландский музей может передать Киеву золото.

«Для нас нет других вопросов, кроме того, что эти сокровища должны вернуться на Украину, в Национальный музей истории Украины. Да, есть определенная сумма, которую мы должны заплатить за хранение этой коллекции в нидерландском музее. Сейчас министерство юстиции ведет переговоры, чтобы мы как можно скорее без уплаты получили эту коллекцию обратно на Украину. Держим связь с нашими коллегами», — сказал министр культуры Украины в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

На вопрос о сроках, в которые Киеву могут быть переданы экспонаты, А.Ткаченко не ответил, сообщает ТАСС.

Как сообщили ведущие украинского телемарафона, сумма, которую украинские власти должны заплатить нидерландскому музею за хранение скифского золота, составляет около 100 тысяч евро.

Девятого июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Как сказала ТАСС официальный представитель суда Теа Тьердема, данное решение является окончательным. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что данное решение является грабежом, который будет внесен в число финансовых претензий. Он напомнил, что до вхождения полуострова в состав России экспонаты были собственностью Автономной Республики Крым, поэтому Украина не может претендовать на них.

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Верховный суд Нидерландов 9 июня опубликовал постановление, согласно которому он оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.